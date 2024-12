POL-BN: Bonn-Holzlar: Hausbewohner überrascht Einbrecher - Kriminalpolizei ermittelt - Zeugen gesucht

Bonn (ots) - Einem Geschädigten wurde am 14.10.2024 in Bad Honnef bei einem Einkauf seine Geldbörse, in der sich auch die EC-Karte befand, gestohlen. Kurze Zeit später hob ein bislang unbekannter Täter mitttels dieser Karte einen Geldbetrag in Höhe von 1.500 Euro ab. Der Unbekannte wurde bei dem Abhebevorgang durch eine in der Bankfiliale installierten ...

