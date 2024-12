Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Fünf Autos aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag (17.12.2024) zwischen 16:20 Uhr und 19:20 Uhr fünf am Bahnhof Mehlem geparkte Autos auf, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Was genau aus den Pkw entwendet wurde, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 16 bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten. Wer etwas bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät generell: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Diebe kennen jedes Versteck. Deshalb sind auch der Kofferraum und das abschließbare Handschuhfach keine sicheren Aufbewahrungsorte. Sichtbar abgelegte Rucksäcke oder Taschen sind für Diebe ein Anreiz das Fahrzeug aufzubrechen. Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell