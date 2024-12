Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: 81-jährige Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Bonn (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18.12.2024) hat sich in Bonn-Endenich ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 81-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand und nach Zeugenaussagen war die Seniorin zur Unfallzeit gegen 16:59 Uhr, ungefähr auf Höhe der Hausnummer 10, auf die Fahrbahn des Hermann-Wandersleb-Ring getreten und dort von dem Auto einer 60-jährigen Frau erfasst worden, die in Fahrtrichtung Duisdorf unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 81-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut wird. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte schwebt sie in Lebensgefahr.

Die 60-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde noch an der Unfallörtlichkeit durch einen Notfallseelsorger betreut und anschließend ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell