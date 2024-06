FW Allensbach: Wetterbedingte Einsätze

Allensbach (ots) - Am 10.06.2024 gegen 17:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Allensbach, Abteilung Hegne, zu einem Haus in der Straße "Im Bildösch" gerufen. Dort drückte es, nach starken Regenfällen, Wasser von außen in den Keller. Die Einsatzkräfte dichteten die Stelle ab, das eingelaufene Wasser wurde aufgenommen und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Nach ungefähr einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Rückfragen bitte an: ...

