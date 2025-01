Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM-(kri)-Seit Jahresbeginn erhielten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Hildesheim, überwiegend aus den Bereichen der Polizeikommissariate Bad Salzdetfurth und Sarstedt, Anrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten.

Die vermeintlichen Polizeibeamten gaben bei den Telefongesprächen an, dass es in der Nähe zu einem Einbruch gekommen sei. Bei einigen Gesprächen wurden die Bürgerinnen und Bürger anschließend nach ihren Wertsachen befragt und bei anderen Unterhaltungen teilten die angeblichen Polizisten mit, dass ein Zettel mit Andressen gefunden worden sei und sie nun das Hab und Gut der Angerufenen sichern wollen. Die Bürgerinnen und Bürger reagierten in allen Fällen richtig, legten auf und riefen die Polizei an.

Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen heraus.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall SELBST wählen können.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Angehörige, Freunde und Bekannte älterer Menschen sollten diese über die Masche "falsche" Polizeibeamte informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell