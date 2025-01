Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Holle (tb):

Am 06.01.25, zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich in Holle in der Marktstraße Höhe Hausnummer 10 ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Das beschädigte Kraftfahrzeug, ein schwarzer Audi, war zur oben genannten Zeit am rechten Fahrbahnrand in Richtung Grasdorf abgestellt. Als der Eigentümer gegen 14:30 Uhr zu seinem Kraftfahrzeug zurückkehrt, stellt er an der hinteren linken Tür eine Delle mit Kratzern fest. Ein Hinweis auf den möglichen Verursacher gibt es vor Ort nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000.-EUR.

Die Polizei Bad Salzdetfurth/ Holle bittet Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dazu geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

