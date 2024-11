Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Maissilo in Brand geraten (Korrektur Schadenshöhe)

Schapen (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am frühen Morgen zu einem Brand an der Straße Koppelweg in Schapen alarmiert. Es kam gegen 4.34 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem etwa 20 Meter hohen Maissilo. Durch die Feuerwehr wurden in dem Silo mehrere Glutnester lokalisiert. Zudem war eine angeschlossene Trocknungsanlage von dem Brand betroffen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt mit 14 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort und beendete gegen 7.45 Uhr die Löscharbeiten. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt.

