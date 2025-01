Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Kräfte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim haben mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei am gestrigen Montag (06.01.2025), in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:15 Uhr, Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt.

Hierzu wurden Kontrollstellen in der Steuerwalder Straße, in der Straße Am Kreuzfeld, der Hannoverschen Straße sowie in der "30er-Zone" in der Kurt-Schumacher-Straße eingerichtet. Im Fokus standen insbesondere Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden sowie die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Zudem fand eine Schulwegüberwachung im Bereich der Moltkestraße statt.

Insgesamt wurden 97 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert, von denen erfreulicherweise niemand durch Alkohol oder Drogen berauscht unterwegs gewesen ist. Jedoch zogen die Einsatzkräfte einen 19-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Darüber hinaus wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Der höchste gemessene Wert betrug hierbei 94 km/h bei erlaubten 50 km/h. Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der sogenannten "Verkehrssünderkartei" in Flensburg zu.

Ansonsten ahndeten die Eisatzkräfte zahlreiche weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten. Dabei handelte es sich überwiegend um das Nichtmitführen erforderlicher Dokumente oder Ausrüstungsgegenstände.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, wird die Polizei weiterhin gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell