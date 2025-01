Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - In der Zeit vom 05.01.2025 23:00 Uhr bis zum 06.01.2025 18:50 Uhr ist es in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW Golf beschädigt. Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von ca. 300EUR entstanden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell