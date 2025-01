POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäterin

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein Unbekannter versuchte am Samstagabend (04.01.2025) unter Vorhalt eines Messers, Geld in einem Sonderpostenmarkt in der Almsstraße zu erbeuten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der maskierte Täter den Markt, der sich in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Kaufhauses ...

