POL-HI: Versuchtes Raubdelikt - Unbekannter überfällt Sonderpostenmarkt in der Fußgängerzone

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (erb). Am Abend des 05.01.2025 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth einen Pkw im Raum Bockenem. Letztlich mussten die Beamten die Weiterfahrt des Fahrzeugführers untersagen. Nachdem der Pkw gegen 19:25 Uhr in der Bockenemer Innenstadt in den Fokus der Polizisten geriet, wurde er auf einem nahegelegenen Parkplatz gestoppt. Am Steuer saß ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Holle. Im Rahmen der polizeilichen ...

mehr