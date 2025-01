Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Renitenter Ladendieb

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Stresemannstraße zu einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl. Zwei 48- und 35-jährige Hildesheimer entwendeten zusammen Spirituosen und Lebensmittel in einem niedrigen zweistelligen Gesamtwert. Da beide die Angaben ihrer Personalien verweigerten, wurde die Polizei hinzugerufen. Als im Verlauf der Sachverhaltsklärung einer der Männer nach einem Ausweisdokument durchsucht werden sollte, setzte dieser sich dagegen mit Händen und Füßen zur Wehr und musste letztlich unter Anwendung körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde er zur Dienststelle verbracht, wo dem augenscheinlich alkoholisierten Mann wegen der Widerstandshandlung eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell