Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schuleingangstür beschädigt

Suhl (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür zu einem Schulgebäude in der Friedensstraße in Suhl ein. Vermutlich verletzte(n) sich die Person(en) bei der Aktion. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0187819/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

