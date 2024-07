LPI-SHL: Werkzeuge geklaut

Fambach (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, bis Montagmorgen, 06:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter etwa 430 Meter Erdungskabel sowie ein Steuerungskabel in bislang unbekannter Länge von einem Firmengelände "An der B19" in Fambach. Es handelte sich um Kabel, die vom Schwimmbagger zum Sammelplatz führten. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen geben können. Bitte melden Sie ...

mehr