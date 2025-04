Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter Fahrerin

Am Samstagmorgen gegen 9:25 Uhr kam es in der Therese-Blase-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes-Fahrer und einer E-Scooter-Fahrerin. Die 26-jährige E-Scooter-Fahrerin war auf der Therese-Blase-Straße unterwegs, als ein 74-jähriger Autofahrer das Gas- und Bremspedal verwechselte und mit der E-Scooter Fahrerin kollidierte. In der Folge kam sie zu Sturz und zog sich Verletzungen zu.

Der 74-Jährige beschleunigte weiter, touchierte dabei eine Hauswand, überfuhr mehrere Sträucher und kollidierte schließlich mit einem geparkten PKW. Die E-Scooter Fahrerin erlitt Verletzungen am Bein und erhielt vor Ort medizinische Betreuung. Anschließend wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 18.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

