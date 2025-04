Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Sonntagnacht, gegen 00.40 Uhr, befuhr eine 26-jährige Opelfahrerin die Waldstraße stadteinwärts in Richtung Mannheim. Beim Linksabbiegen in die Maria-Kirch-Straße übersah sie einen entgegenkommenden Audi, der mit drei 18- und 19- jährigen Personen besetzt war. Es kam zur Kollision, die einen erheblichen Sachschaden von insgesamt ca. 16.000 EUR verursachte. Alle Personen wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurden Fahrzeugteile auf ein weiteres, nicht am Unfall beteiligtes Fahrzeug, geschleudert, an dem ein leichter Sachschaden entstand Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell