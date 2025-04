POL-MA: Hockenheimer/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisster Person - Hubschrauber im Einsatz - Pressemitteilung Nr. 1

Helmstadt/RNK (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmorgen, um 08.17 Uhr, zu einem Brand in einem offensichtlich leerstehenden Haus in der Bahnhofsstraße in Helmstadt. Zuvor hatten Zeugen der Feuerwehr ein entsprechendes Brandgeschehen gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte der Brand im Bereich des Dachstuhls schnell gelöscht werden. Personen befanden sich nicht im Brandobjekt. Die Brandursache ist derzeit noch ...

mehr