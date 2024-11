Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrzeuge beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege/Vereinsstraße;

Tatzeit: 11.11.2024, zwischen 19.50 Uhr und 22.00 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Montagabend zwei Autos in Gronau zerkratzt. Die beschädigten Fahrzeuge standen an der Laubstiege und an der Vereinsstraße.

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02652) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell