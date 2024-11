POL-BOR: Reken - Zwei Gullydeckel ausgehoben

Borken (ots) - Tatort: Borken, Königsberger Straße; Tatzeit: 08.11.2024, 12.30 Uhr, bis 09.11.2024, 08.00 Uhr; Einen Pkw entwendeten bislang unbekannter Täter in Borken. Das dunkelbraune Fahrzeug der Marke Jeep, Typ Grand Cherokee Overland, stand auf dem Gelände eines Autohändlers an der Königsberger Straße. Mitarbeiter hatten das Fahrzeug zuletzt am Freitagmittag gesehen. Am Samstagmorgen mussten sie den Diebstahl ...

