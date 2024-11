Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Pkw fährt nach Unfall weiter

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Oedinger Straße;

Unfallzeit: 11.11.2024, 07.40 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Südlohn-Oeding. Ein 58-jähriger Mann aus Bocholt fuhr am Montagmorgen, gegen 07.40 Uhr, mit seinem Pkw auf der Oedinger Straße von Oeding Richtung Burlo. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang kam dem Bocholter ein Pkw entgegen und beide Außenspiegel stießen aneinander. Es entstand Sachschaden. Der Bocholter hielt seinen Wagen sofort am Fahrbahnrand an. Der andere Unfallbeteiligte fuhr jedoch in Richtung Oeding weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Unmittelbar nach dem Unfall fuhr ein noch unbekannter Pkw an der Unfallstelle in Richtung Burlo vorbei. Das Verkehrskommissariat Bocholt bittet insbesondere diesen Fahrzeugführer, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell