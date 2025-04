Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Kiosk

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht von Mittwoch (23.04.) auf Donnerstag (24.04.) drangen bisher unbekannte Täter in ein Kiosk "Am Marktplatz" ein. Dort öffneten sie gewaltsam fünf Spielautomaten und entnahmen das darin befindliche Münzgeld. Die Täter entkamen unerkannt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 696-0 Kontakt aufzunehmen.

