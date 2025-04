Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Mietwagenfahrer attackiert und bestohlen/Kripo ermittelt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 42 Jahre alter Mietwagenfahrer wollte am Donnerstagabend (24.04.), kurz vor 23.00 Uhr, drei männliche Fahrgäste in der Merianstraße für eine Fahrt aufnehmen. Nach einem Disput über den Fahrpreis kurz nach dem Einsteigen in das Fahrzeug, sollen die drei Unbekannten den 42-Jährigen geschlagen, getreten und mit einer Glasflasche beworfen und ihm etwa 70 Euro aus der Jackentasche gestohlen haben. Der Mietwagenfahrer wurde im Gesicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Trio flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die drei Flüchtigen waren etwa 18 bis 20 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatten dunkle, lockige Haare. Einer von ihnen trug einen schwarzen Adidas-Pullover.

Die Beamten des Kommissariats 35 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

