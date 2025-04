Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Parken auf Behindertenparkplatz mit Folgen/4000 unversteuerte E-Zigaretten und 1400 Dosen Snus-Tabak geladen

Kelsterbach (ots)

Eine Streife der Polizeistation Kelsterbach kontrollierte am Donnerstag (24.04.) in der Frankfurter Straße einen 42 Jahre alten Transporterfahrer, weil er auf einem Behindertenparkplatz parkte. In der Folge überprüften die Ordnungshüter anschließend auch die Ladungssicherung im Innenraum des Transporters. Im Laderaum fanden die Polizisten daraufhin fast 4000 unversteuerte E-Zigaretten, über 1400 Dosen Snus-Tabak, dessen Verkauf in Deutschland illegal ist, 18 Stangen unversteuerte Zigaretten sowie insgesamt 7000 Euro Bargeld. Die Ladung und das Geld wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz und das Tabakerzeugnisgesetz sowie der großen Menge an sichergestellten E-Zigaretten, immerhin 25 Kartons, wurde der Zoll eingeschaltet. Insgesamt dürfte ein Steuerschaden von über 22.000 Euro vorliegen. Der 42-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Die Ermittlungen der Zollfahndung dauern an.

