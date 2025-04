Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Coffee with a Cop" - Polizei und Stadt suchen beim MAIN-Sonntag den Dialog auf Augenhöhe

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim (ots)

Die Polizei in Rüsselsheim lädt gemeinsam mit der Stadtpolizei Rüsselsheim Interessierte am Sonntag, den 4. Mai, ab 13 Uhr zu ihrem Informationsstand vor der Innenstadtwache (Markstraße 10-14) ein. Im Rahmen des verkaufsoffenen "MAIN-Sonntags" können sich Bürgerinnen und Bürger direkt mit ihren Ansprechpartnern in punkto Sicherheit austauschen.

Von 14 bis 16 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, in den Genuss eines "Einsatzkaffees" zu kommen und offen über ihre Anliegen, Sorgen oder Fragen mit den Beamtinnen und Beamten direkt vor Ort zu sprechen. Auch Informationen zu Themen wie Einbruchschutz und aktuellen Betrugsmaschen können hier erfragt werden.

Polizeipräsident Björn Gutzeit und Oberbürgermeister Patrick Burghardt werden gemeinsam ab 15.15 Uhr das Format "Coffee with a Cop" offiziell eröffnen und ebenfalls im Anschluss für Gespräche zur Verfügung stehen.

Polizeipräsident Björn Gutzeit freut sich sehr auf die Veranstaltung und betont die Bedeutung des persönlichen Austauschs: "Wir wollen das Sicherheitsgefühl stärken, Vertrauen fördern und mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen - ganz unkompliziert bei einer Tasse Kaffee. Formate wie diese bieten die Gelegenheit, genau diesen Dialog zu ermöglichen - ohne jegliche Barrieren, sondern auf Augenhöhe. Wir möchten wissen, was die Menschen in unseren Städten und Gemeinden in Südhessen beschäftigt. Ob es konkrete Anliegen oder allgemeine Fragen zur Polizeiarbeit sind. Dadurch schaffen wir Nähe und Vertrauen."

"Gerade bei lokalen Sicherheitsthemen ist der direkte Austausch entscheidend. Hier können Anliegen gehört und Einschätzungen zur Sicherheitslage aus erster Hand geteilt werden. Dieses Format stärkt das Vertrauen in die Arbeit unserer Ordnungskräfte und trägt dazu bei, das subjektive Sicherheitsgefühl in unserer Stadt nachhaltig zu verbessern", führt Oberbürgermeister Patrick Burghardt aus und begrüßt das zusammenbringende Format.

Das Thema "Prävention" spielt im Rahmen des MAIN-Sonntags eine große Rolle. So auch vor bereits einem Jahr, wo im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags die ersten LEON Hilfe-Inseln in Rüsselsheim eröffnet wurden. Der Grundgedanke zur Einrichtung von weiteren Hilfe-Inseln beinhaltet, Kinder davor zu bewahren, Opfer von Straftaten zu werden, die Stärkung des Selbstbewusstseins sowie auch bei kleinen "Notfällen im Alltag" helfend zur Seite zu stehen. Hilfe-Inseln für Kinder sind unter anderem Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe oder sonstige öffentlich zugängliche Einrichtungen.

So freuen sich Polizeipräsident Björn Gutzeit und Oberbürgermeister Patrick Burghardt zwei weitere Leon-Hilfeinseln in Rüsselsheim im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags auf der Bühne am Marktplatz um 16.15 Uhr zu verkünden: Neu eröffnet werden die LEON Hilfe-Inseln im Rathaus und in der Grundschule Innenstadt.

Die Teilnahme an den polizeilichen Angeboten ist kostenlos und erfordert keine vorige Anmeldung.

Hinweis an Medienvertretende:

Über eine Teilnahme und Berichterstattung Ihrerseits würden wir uns sehr freuen und laden Sie herzlich zur Veranstaltung in Rüsselsheim ein. Für O-Töne steht an diesem Tag Polizeipräsident Björn Gutzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell