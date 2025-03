Polizei Köln

POL-K: 250305-2-K Ladendieb leistet erheblichen Widerstand - Polizeigewahrsam

Köln (ots)

Am Dienstagabend (4. März) haben Polizisten einen 37 Jahre alten Ladendieb im Stadtteil Kalk in Gewahrsam genommen. Der mutmaßlich alkoholisierte Mann soll gegen 18 Uhr mehrere hochwertige Spielwaren in einem Ladenlokal der Kalk-Arkaden in eine Tasche gepackt und eine Mitarbeiterin, die ihn darauf ansprach, unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sie erlitt eine leichte Verletzung. Gegenüber den hinzugerufenen Polizisten leistete der 37-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte auch eine Polizistin leicht. Im Polizeigewahrsam ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell