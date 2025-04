Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert E-Fahrräder und Scooter vor dem 1. Polizeirevier

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (23.4.) führten Beamte der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg zwischen 13 und 15 Uhr Verkehrskontrollen vor dem 1. Polizeirevier in der Bismarckstraße in Darmstadt durch. Schwerpunkt des Einsatzes war die Überprüfung von Zweirädern. Unterstützung erhielten die südhessischen Polizeibeamte von Kollegen der Polizei Rheinland-Pfalz und dem Ordnungsamt der Stadt Mörfelden-Walldorf. Zuvor hatten die erfahrenen Polizisten ein Seminar zum Themenfeld "Elektromobilität im Verkehr" gehalten. Im Anschluss wurde die Theorie in die Praxis umgesetzt.

Im Zuge der Kontrollen stoppten die Einsatzkräfte insgesamt zwölf E-Fahrräder sowie fünf E-Scooter und nahmen diese genauer unter die Lupe.

Gegen 13.30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen, der mit seinem E-Roller die Bismarckstraße befuhr. An seinem Roller waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem konnte er auch keinen Nachweis für eine gültige Versicherung vorlegen. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Ebenfalls in einem Verfahren muss sich eine 62 Jahre alte Frau verantworten, die gegen 14 Uhr auf ihrem Pedelec vor dem Revier gestoppt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung fiel den Beamten auf, dass ihr Fahrrad so manipuliert war, dass die rechtlich vorgegebene Abschaltung des Motors ab 25 km/h nicht gegeben war und das Rad deshalb deutlich schneller fahren konnte. Das Fahrrad kam in amtliche Verwahrung.

Bei den anderen gestoppten Fahrerinnen und Fahrern und ihren Zweirädern gab es keine Beanstandungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell