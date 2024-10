Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mann unter unklaren Umständen schwer verletzt - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 28.09.2024 auf den 29.09.2024 wurde gegen Mitternacht ein 25-jähriger Mann aus Neustadt/W. im Bereich des "Alten Turnplatz" in Neustadt schwer verletzt aufgefunden. Er erlitt eine Kopfverletzung, bei der dauerhafte Schäden zu befürchten sind. Die Umstände, wie es zu diesen Verletzungen kam, konnten bislang nicht geklärt werden. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.: 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Insbesondere sollen drei nicht bekannte Männer der verletzten Person ihre Hilfe angeboten haben. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Personen etwas zu den Umständen des Vorfalls sagen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell