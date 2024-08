POL-PDKO: Hundehalter aufgepasst! Gefährliche Köder am Rhein ausgelegt!

Emmelshausen (ots) - Am 24.08.2024 kam es im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr und 22:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Emmelshausen. Hierbei wurde ein PKW beschädigt, der auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio unmittelbar am Verbindungsstück zwischen den Straßen Am Markt und Güterstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr