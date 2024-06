POL-HAM: 45-Jähriger mit Vollstreckungshaftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots) - Eine Seat-Fahrerin ist in ihrem Auto gemeinsam mit ihren beiden Kindern am Montag, 10. Juni, unter einen Lkw geraten. Ihr 13-jähriger Sohn verletzte sich dabei leicht. Die 37-jährige Hammerin fuhr stadteinwärts auf der Richard-Wagner-Straße hinter dem Sattelschlepper. An der Ampel an der Kreuzung Langewanneweg bremste dessen 55 Jahre alter Fahrer aus Kamen ab. Gegen 11 Uhr kam es zum Zusammenstoß. ...

