Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seat gerät unter Lkw - 13-Jähriger leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine Seat-Fahrerin ist in ihrem Auto gemeinsam mit ihren beiden Kindern am Montag, 10. Juni, unter einen Lkw geraten. Ihr 13-jähriger Sohn verletzte sich dabei leicht.

Die 37-jährige Hammerin fuhr stadteinwärts auf der Richard-Wagner-Straße hinter dem Sattelschlepper. An der Ampel an der Kreuzung Langewanneweg bremste dessen 55 Jahre alter Fahrer aus Kamen ab. Gegen 11 Uhr kam es zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Durch den Aufprall war die Front des Pkw so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von zirka 22.500 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. (jes)

