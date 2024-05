Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer fuhr gegen geparkten Pkw - hoher Sachschaden

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.5.2024, 15.55 Uhr fuhr ein 48-jähriger Oelder mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw, der auf der Ennigerloher Straße in Oelde stand. Dadurch wurde das geparkte Fahrzeug mehrere Meter zurückgeschoben und das Auto des Oelders drehte sich. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 48-Jährige sowie seine Beifahrer, ein 32-Jähriger und eine 23-Jährige aus Oelde, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen zur ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Der 48-Jährige stand unter Drogeneinfluss, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ennigerloher Straße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in dem Bereich gesperrt. Der Sachschaden an den Autos wird auf 60.000 Euro geschätzt.

