Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI VER/OHZ vom 02.03.2025

Polizeiinspektion Verden/ Osterholz (ots)

Alkoholisierter Mofa-Fahrer ohne gültige Versicherung

Kirchlinteln. Am Samstagmittag wurden die Polizeibeamten auf einen Mofa-Fahrer aufmerksam, der mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die Beamten stellten bei dem 73-Jährigen aus Kirchlinteln außerdem deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,5 Promille. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem Mofa-Fahrer drohen nun zwei Strafverfahren.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf den Wechsel der Versicherungskennzeichen zum 01. März jeden Jahres hingewiesen.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Achim. Am Samstagvormittag wurde ein Einbruchsdiebstahl aus einem Rohbau in der Verdener Straße im Ortsteil Baden gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten mehrere Türen eines im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses auf. Offensichtlich wurden mehrere Räume betreten. Ob tatsächlich Diebesgut erlangt wurde, steht aktuell noch nicht fest. Bislang wurde ein Sachschaden von ca. 3000 Euro festgestellt.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202/ 9960 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oyten. Am frühen Sonntagmorgen kam es im Ortsteil Schaphusen zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Renault-Fahrer aus Oyten befuhr die Landesstraße 168 in Fahrtrichtung Oyten. An der Einmündung Schaphuser Dorfstraße bog der Fahrzeugführer nach rechts ab. Im Verlauf dieses Abbiegevorganges kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Am Pkw entstand massiver Schaden im Frontbereich. Der betroffene Straßenbaum wurde ebenfalls beschädigt. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und lehnte eine weitere Behandlung ab. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Einbruch in ein gemeinnütziges Kaufhaus

Schwanewede. Zwischen Freitagabend und Samstagfrüh, 07:50 Uhr, warfen unbekannte Täter mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Straße Damm in Schwanewede ein. Bei der Tat wurde kein Diebesgut erlangt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der örtlichen Polizeidienststelle unter 04791/ 3070 zu melden.

Trunkenheitsfahrt auf der B 74

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Samstag wurde den Beamten des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Osterholz ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Hambergen gemeldet, welcher seinen PKW auf der B 74 unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken führte. Der Beschuldigte konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet.

