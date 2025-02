Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zusammenstoß auf der Reeperbahn

Verden. Eine Person wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Reeperbahn verletzt, zudem entstand enormer Sachschaden. Ein 64-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Reeperbahn in Richtung Dom und kam dabei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 67-jähriger BMW-Fahrer entgegenkam. Aufgrund des folgenden Zusammenstoßes kam es zu einem beträchtlichen Sachschaden, der auf 15.000 Euro geschätzt wird. Die 60-jährige Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Rotlicht missachtet

Ottersberg/Posthausen. Aufgrund eines Rotlichtverstoßes kam es am Donnerstag gegen 10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Straße Posthausen (L155). Eine 68-jährige Opel-Fahrerin fuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bei Grün anzeigender Ampel vom Gelände der Firma Dodenhof in die L155 ein. Gleichzeitig missachtete ein 45-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der die L155 aus Ottersberg kommend in Richtung Posthausen befuhr, das Rotlicht der dortigen Ampel, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Am Kleinwagen entstand ein Totalschaden, die Fahrerin musste aufgrund ihrer leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der 45-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

A27: Plötzliche Glätte

Kirchlinteln. Plötzlich einsetzender Graupelschauer führte am Donnerstag gegen 12:30 Uhr zu unerwarteter Glätte der Fahrbahn, was einem 52-jährigen VW-Fahrer zum Verhängnis wurde. Der Mann war in Richtung Walsrode unterwegs, als er in Höhe der Gemeinde Kirchlinteln ins Schleudern geriet und mit der rechten Seitenschutzplanke kollidierte. Der Mann sowie eine Mitfahrerin blieben zwar unverletzt, der entstandene Sachschaden ist jedoch beträchtlich und beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Lilienthal. Bei einem Auffahrunfall auf der K9 wurden am Donnerstag gegen 13:30 Uhr drei Personen verletzt. Eine 72-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die K9 in Richtung K8. Als sie den Kreuzungsbereich erreichte, übersah sie offenbar eine vor ihr an der Ampel wartende 37-jährige Seat-Fahrerin und fuhr auf sie auf. Beide Fahrerinnen sowie eine Beifahrerin im Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizisten rennen schneller - Fluchtversuch gescheitert

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Osterholz, einen Ford-Fahrer an der Straße Am Barkhof zu stoppen, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Ford-Fahrer gab jedoch bei Erblicken des Streifenwagens Gas und versuchte aus zunächst unbekannten Gründen, den Beamten zu entkommen. Der Mann schaltete bei überhöhter Geschwindigkeit sogar das Licht an seinem Fahrzeug aus, um im Dunkel der Nacht zu entkommen. Die kurze Verfolgungsfahrt verlief auf den Straßen An der Handloge, Lange Straße und Goethestraße, wo der Flüchtende letztlich leicht mit einem Zaun kollidierte. Nun stieg der Mann aus seinem Pkw aus und versuchte, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Dies scheiterte jedoch, da die Beamten schneller rennen konnten, sodass sie den 21-jährigen Mann nach rund 100 Metern einholten und zu Boden brachten. Ein folgender Drogentest bei dem jungen Mann verlief positiv, was dann wohl auch die Ursache für dessen ausgeprägten Fluchtdrang gewesen sein dürfte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 21-Jährigen und leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Schadenhöhe am Pkw und dem Zaun beläuft sich auf rund 5000 Euro.

