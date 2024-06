Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots)

Am Freitag (31.05.) kam in der Zeit von 13:40 Uhr bis 14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Roßdorf. Ein dort geparkter grauer Ford Mondeo wurde hierbei von einem unbekannten Fahrzeug im linken Frontbereich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben Unfallverursacher machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0. Sachbearbeiter: Lautz, KOK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell