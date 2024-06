POL-DA: Biblis: Streit vor Sporthalle ruft Polizei auf den Plan

Bensheim (ots) - Im Karl-Kreuzer-Weg kam es am Freitagnachmittag (31.5.) zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Unbekannte überfielen nach bisherigen Erkenntnissen gegen 15.10 Uhr einen Mann an seiner Wohnungstür, fesselten ihn und flüchteten anschließend mit einem Auto vom Tatort. Die Ermittlungen zum Stehlgut und dem genauen Tathergang dauern derweil an. Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges ...

