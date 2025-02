Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Scheibe mit Stein eingeschlagen

Emtinghausen. In ein Einfamilienhaus am Waldweg sind am Mittwoch zwischen 12 und 20 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Mit einem Stein schlugen sie eine Fensterscheibe ein, sodass sie anschließend ins Hausinnere gelangen konnten, wo sie nach Diebesgut suchten und Schmuck fanden. Mit der Beute flüchteten sie letztlich unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

A1: Wer sah den Unfall?

Oyten. Hoher Sachschaden entstand am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall A1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen. Ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges mit roter Plane war in Richtung Hamburg unterwegs, als er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Da hier jedoch ein 60-jähriger Nissan-Fahrer fuhr, musste dieser mit seinem Kleinwagen nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem 40-Tonner zu vermeiden, was ihm auch gelang. Auf dem linken Fahrstreifen jedoch stieß der Nissan mit einem Mercedes zusammen, in dem ein 44-jähriger Mann am Steuer saß. Durch die Kollision der beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der unfallverursachende Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und beging somit Unfallflucht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04232/94590 bei der Autobahnpolizei Langwedel zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Transporter aufgebrochen

Lilienthal. An der Heidberger Straße machten sich unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen zwischen 6:30 Uhr und 7:20 Uhr an gleich zwei Transportern zu schaffen. Gewaltsam öffneten sie die Heckverglasung der beiden nebeneinander parkenden Fahrzeuge, um aus den Innenräumen hochwertige Werkzeuge entwenden. Mit der Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Ackerschlepper durch Brand zerstört

Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt. Durch einen Brand wurde am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr ein Ackerschlepper vollständig zerstört. Während Fräsarbeiten auf einem Feld am Ohlenstedter Weg geriet der Trecker vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Traktor erfolgreich ab, die Brandbekämpfer konnten einen Totalschaden jedoch nicht mehr verhindern. Der Schaden dürfte sich Schätzungen zufolge auf rund 300.000 Euro belaufen. Die Polizei Osterholz hat den Ackerschlepper beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell