Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Achim/Verden (ots)

Dank des wachsamen Handelns einer Verdener Bankmitarbeiterin konnte ein 60-jähriger Mann aus Achim vor einem Betrug in Höhe von 14.000 Euro bewahrt werden.

Die Betrüger hatten sich als Handwerker ausgegeben und tatsächlich Arbeiten an den Dachrinnen am Haus des Mannes, der in Achim wohnt, durchgeführt. Ursprünglich hatten sie dafür einen deutlich geringeren Betrag vereinbart. Doch als es zur Bezahlung kam, forderten sie plötzlich zusätzlich 14.000 Euro.

Als der 60-Jährige diesen Betrag von seinem Konto abheben wollte, wurde eine aufmerksame Bankmitarbeiterin misstrauisch. Durch gezieltes Nachfragen stellte sie fest, dass der Kunde unter Druck gesetzt wurde. Sie zahlte den Betrag nicht aus, sondern alarmierte umgehend die Polizei. Diese konnte daraufhin zwei Tatverdächtige festnehmen. Dem 60-Jährigen entstand somit glücklicherweise kein finanzieller Schaden.

Die Polizei lobt die Bankmitarbeiterin, die so couragiert gehandelt hat und nicht zögerte, die Polizei zu alarmieren. Zudem warnen die Beamten vor dieser Masche, bei der vermeintliche Handwerker zunächst seriös erscheinen, dann aber plötzlich horrende Nachforderungen stellen. Seien Sie wachsam und zahlen Sie erst, wenn Sie sich sicher sind, dass die Forderung berechtigt ist. Auf der sicheren Seite sind Sie mit einem schriftlichen Vertrag mit einer detaillierten Kostenaufstellung. Bezahlen Sie möglichst nicht in bar und bestehen Sie auf eine ordentliche Rechnung. Bei Unsicherheiten stehen Verbraucherzentralen und die Polizei beratend zur Seite.

