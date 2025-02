Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Taxi geht in Flammen auf

Verden. Am Montagvormittag kam es zu einem Brand eines Taxi der Marke VW. Der 59-jährige Taxi-Fahrer war mit einem Fahrgast auf der A27 in Richtung Hannover unterwegs, als während der Fahrt plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der Mann brachte den Wagen kurz nach der Rauchentdeckung auf dem Standstreifen zum Stehen und konnte sich selbst und den Fahrgast unverletzt in Sicherheit bringen, während der Pkw anschließend in Vollbrand geriet und dadurch zerstört wurde. Das Auto musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten der Feuerwehr war es erforderlich, die Richtungsfahrbahn Hannover kurzzeitig zu sperren.

Pkw kollidiert mit E-Scooter

Verden. Am Montagabend fuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Citroen von einem Discounter-Parkplatz auf die Bremer Straße. Hierbei übersah er einen 49-jährigen E-Scooter Fahrer, der den Radweg der Bremer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Der E-Scooter-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Crash zwischen Lkw und Pkw - eine Person eingeklemmt und schwer verletzt

Oyten. Am Montagabend kam es auf der Autobahn 1, zwischen den Anschlussstellen Oyten und dem Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw und zwei Pkw. Ein 27-jähriger und 31-jähriger Fahrer zweier Sattelzugmaschinen befuhren den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Nachfolgend beabsichtigte der 44-jährige Fahrer eines VW die beiden Sattelzugmaschinen zu überholen und vollzog einen Fahrstreifenwechsel auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er den auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen 24-jährigen Fahrer eines Pkw Seat. Dieser versuchte dem VW-Fahrer auszuweichen und kollidierte hierbei mit den beiden Sattelzugmaschinen. Durch den Aufprall wurde der Seat-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn 1 musste für die Zeit der Bergung zunächst komplett gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein hoher fünfstelliger Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte Täter entreißen Handys aus Auslage

Osterholz. Am späten Montagnachmittag betraten zwei Täter ein Handygeschäft in der Bahnhofstraße, entrissen mehrere Handys aus der Verankerung der dortigen Auslagen und flüchteten anschließend in Richtung Baustraße. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070.

Wohnmobil kracht in geparkten Pkw - erheblicher Sachschaden

Osterholz. Am späteren Montagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Wohnmobils die Westerbecker Straße in Richtung Osterholz. In Höhe des dortigen Angel- und Campinggeschäftes stieß er dann mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Audi zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

