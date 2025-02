Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

B74: Zwei Autofahrer verletzt

Vollersode. Leichte Verletzungen erlitten am Dienstag gegen 16:20 Uhr zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Wallhöfener Straße (B74). Eine 35-jährige Audi-Fahrerin war in Richtung Kuhstedt unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Breslauer Straße abzubiegen. Als sie dafür abbremste, war ein nachfolgender, ebenfalls 35-jähriger Renault-Fahrer unaufmerksam und fuhr auf. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden ist beträchtlich und liegt bei rund 15.000 Euro. Gegen den Renault-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell