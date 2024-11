Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Nötigung auf Radweg - Elfjähriger von Jugendlichem bedrängt

Remchingen (ots)

Bereits am Dienstagmorgen ist es auf dem Fahrradweg von Wilferdingen in Richtung Nöttingen zu einem Vorfall gekommen, bei welchem ein Schüler Opfer eines Übergriffs wurde.

Nach bisherigem Sachstand war der 11-Jährige, gegen 13:30 Uhr, entlang der Landesstraße 339, auf dem Heimweg von der Schule, als sich ihm der Täter auf Höhe eines Möbelhauses in den Weg stellte. Unter anderem verlangte er nach Geld, was dieser aber nicht bei sich hatte. Daraufhin rief der Junge laut um Hilfe, was den Täter dazu veranlasste, ihn anzuspucken und seinen Weg in Richtung Wilferdingen auf dem Radweg fortzusetzten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Gesuchte nicht mehr angetroffen werden.

Der jugendliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 15 Jahre alt - grauer Pullover - Kurze, schwarze Haare - Deutsch mit Akzent - er führte einen schwarzen eScooter mit roten Streifen mit sich

Kurz vor dem Vorfall ist der Schüler offenbar von einer Fußgängerin überholt worden. Möglicherweise konnte sie die Hilferufe oder die Situation selbst wahrnehmen. Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet die gesuchte Frau sowie weitere Zeugen, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell