Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand in einer Schreinerei - hoher Sachschaden

Seewald-Erzgrube (ots)

In einer Schreinerei in der Seestraße brach in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht aus bislang ungeklärten Gründen ein Brand aus. Das Feuer breitete sich rasch zu einem Vollbrand aus. Die Feuerwehren aus Seewald, Altensteig und Freudenstadt waren mit elf Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 00:45 Uhr gelöscht, anschließend fanden noch Nachlöscharbeiten statt. Der stellv. Kreisbrandmeister, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie der stellv. Bürgermeister und die Polizei waren ebenfalls am Einsatzort. Die L362 war bis kurz nach 3 Uhr voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 400.000,- EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

