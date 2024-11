Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand einer Gartenhütte

Pforzheim (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen geriet in der Schlesierstraße in Pforzheim eine Gartenhütte in Brand. Der Brand brach in der Nacht zum Sonntag kurz vor Mitternacht aus. Die Flammen beschädigten auch ein angrenzendes Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- EUR. Die Feuerwehren aus Pforzheim und die Abteilungen Hohenwart, Huchenfeld und Würm waren mit 10 Fahrzeugen und 46 Kräften im Einsatz. Des Weiteren war ein Fahrzeug des Rettungdienstes und die Polizei vor Ort.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell