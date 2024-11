Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Zwischen Öschelbronn und Pinache: Fahrzeug verunfallt alleinbeteiligt - mehrere verletzte Insassen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr befuhr die 25-jährige Lenkerin eines Audi die Landesstraße 1125 von Öschelbronn kommend in Richtung Pinache. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie dann mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn in die dortige Böschung ab. Der Audi überschlug sich im weiteren Verlauf nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, drehte sich einmal um seine Längsachse und kam dann auf der rechten Fahrzeugseite liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Fahrzeuglenkerin erlitt leichte Verletzungen, ihr 24-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer auf der Rückbank des Fahrzeugs im Alter von 21 und 22 Jahren erlitten jedoch schwere Verletzungen und mussten daher in umliegende Kliniken verbracht werden.

Neben den Einsatzkräften der Polizei waren vom Rettungsdienst ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie zwei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen vor Ort. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und der notwendigen Fahrbahnreinigung bis 08:30 Uhr komplett gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat die Unfallbearbeitung übernommen und bittet Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können sich unter der Rufnummer 07231 / 12581-0 zu melden

