POL-FR: Emmendingen: Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Am Samstagnacht, 17.02.2024, wurde gegen 00:15 Uhr ein 66-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Kollmarsreuter Straße in Emmendingen unterzogen.

Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnte durch die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von über 0,7 Promille auf.

Gegen den Fahrzeugführer wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt.

