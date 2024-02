POL-FR: Endingen a.K.: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - Freiburg - Littenweiler Am 18.02.2024 gegen 03.20 Uhr ereignete sich in der Sachsenstraße, Höllentalstraße und Römerstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem der 68-jährige Fahrzeugführer mehrere Fahrzeuge beschädigte und sich zunächst unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Er konnte im Verlauf der Fahndung in der Sachsenstraße ...

