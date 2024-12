Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Einbruch in das Landratsamt (14./15.12.2024)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind drei unbekannte Personen in ein Behördengebäude in der Bahnhofstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Landratsamtes.

Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverse Dokumente und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Landratsamtes bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0741-477-0 mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell