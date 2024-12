Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 311 (17.12.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 311 bei Tuttlingen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet. Ein 35-jähriger Fahrer bog mit einem VW Polo von Möhringen kommend an der Kreuzung zur B311 in Richtung Tuttlingen ab. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem von links kommenden 61-jährigen Fahrer eines Skoda Superb, der auf der B311 in Richtung Immendingen unterwegs war.

Beide Fahrer erlitten Verletzungen und kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

Sowohl der VW, als auch der Skoda waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

