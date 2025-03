Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI VER/ OHZ vom 01.03.2025

Polizeiinspektion Verden/ Osterholz (ots)

Unfall mit Verletzten - Zeugen werden gesucht

Verden. Am Freitagabend kam es auf der A27 im Bereich der Anschlussstelle Verden Nord in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige VW-Fahrerin aus dem Bereich Hannover verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie aus Unachtsamkeit einen vor ihr fahrenden 37-jährigen Opel-Fahrer aus Kirchlinteln. Durch den Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und prallten in die Schutzplanken. Die Schäden an den Fahrzeugen waren so groß, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten. Der Gesamtschaden wird auf 25.000EUR geschätzt. Da beide Fahrer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen werden Zeugen gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/ 94590 zu melden.

Handtaschenraub

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag gegen 20 Uhr befand sich das 70-jährige Opfer in ihrem PKW auf einem Parkplatz in Osterholz-Scharmbeck. Die beiden Täter öffneten die Beifahrertür des PKW und entrissen die Handtasche des Opfers. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Bahnhofstraße. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter, eine 21-Jährige und ein 33-Jähriger, von der Polizei festgestellt werden.

Gegen die beiden Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der örtlichen Polizeidienststelle unter 04791/ 3070 zu melden.

Einbruch in einen Transporter

Ritterhude. Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh, 08:30 Uhr, wurde die Hecktür eines Transporters durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Der Tatort befindet sich in der Straße Auf der Weide in Ritterhude. Aus dem Kleintransporter wurden mehrere Kisten mit Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der örtlichen Polizeidienststelle unter 04791/ 3070 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Schwanewede. Am Freitagabend kontrollierten die Beamten der Polizei Osterholz die 42-jährige Golf-Fahrerin in der Hospitalstraße in Schwanewede. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 42-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein anschließend durchgeführter Test ergab ein positives Ergebnis auf Heroin. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

