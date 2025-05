Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Freitag, den 30.05.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Goslar.

Am Mittwoch, zwischen 11:20 Uhr und 12:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Christian-von-Dohm-Platz ein VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in eine Parklücke, beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich in der Folge unerkannt.

Trunkenheitsfahrt

Goslar.

Am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr, wurde ein 32jähriger Goslarer auf einem E-Scooter gemeldet, welcher in s.g. Schlangenlinien fuhr und zu Boden stürzte. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

