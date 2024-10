Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten auf der B3

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag ereignete sich auf der B3 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger musste um kurz nach 19 Uhr auf Grund eines Rückstaus mit seinem VW auf der Abbiegespur der B3 auf die L723 anhalten. Aus bislang unbekanntem Grund zog der Mann plötzlich auf die Geradeausspur. Dabei übersah er einen dort fahrenden Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel in den Gegenverkehr geschleudert. Glücklicherweise kam es zu keinem Folgeunfall. Der 63-jährige Opelfahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacher erlitt hingegen schwere Verletzungen und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell